İlhak ne demek? İlhak anlamı ne? - Haberler
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İlhak ne demek? İlhak anlamı ne?

İlhak ne demek? İlhak anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İlhak, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İlhak ne demek? İlhak anlamı ne? İşte, İlhak kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İlhak kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İlhak anlamı ne? İlhak ne demek?

İLHAK NE DEMEK?

ilhak:

(ilha:kı), Arapça il?a?

1. isim, eskimiş Katma, bağlama, ekleme.

2. isim, eskimiş Egemenliği altına alma.

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