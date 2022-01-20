İlhak ne demek? İlhak anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İlhak, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İlhak ne demek? İlhak anlamı ne? İşte, İlhak kelimesin anlamı!