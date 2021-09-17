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İlgini çeken bir canlı bul, fotoğrafını çek

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İlgini çeken bir canlı bul, fotoğrafını çek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya'da Kocaeli'nin ilk TÜR SAY etkinliğini gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya'da Kocaeli'nin ilk TÜR SAY etkinliğini gerçekleştirilecek. İlimiz biyoçeşitliliği için önemli bir veri kaynağının oluşacağı etkinlik 18 Eylül Cumartesi günü ziyaretçilerin katılımıyla Ormanya'da gerçekleştirilecek. Bioblitz olarak bilinen ve Türkiye'de TÜR SAY olarak adlandırılan etkinlikte, bulunulan bölgenin flora ve faunası oluşturan tüm canlılar (ağaçlar, çiçekler, mantarlar, böcekler, kuşlar, memeliler vb. ) cep telefonlarına yüklenenen "inaturalist" adlı uygulama ile çekilen fotoğraflarla gerçekleştirilecek. Alanında uzman eğitmenler ve doğa rehberleri eşliğinde, hem Ormanya'nın eşsiz güzelliğini görmek, hem de yaban hayatının merak uyandıran dünyasını keşfetmek isteyen tüm ziyaretçilerimize açık olacak.

TÜR SAY NEDİR?

Vatandaş bilimi etkinliği olarak bilinen TÜR SAY bir alanda belirli süre boyunca gözlemlenebilen tüm canlıların kayıt altına alındığı bir bijolojik çeşitlilik tespit çalışmasıdır.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU

Herhangi bir yaş ve kontenjan sınırı bulunmayan etkinlik hakkında detaylı bilgi almak isteyen herkes ormanya. com sitesinden veya 0262 331 6611 numaralı telefonu arayarak ilgili birime ulaşabilir Ormanya (instagram, twitter, facebook) sosyal medya hesaplarından etkinlik hakkında görsellere ulaşabilirler.

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