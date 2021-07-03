İlginç gelenek, dilek dileyip taşa çivi çakıyorlar

- Sivas'ın Hafik ilçesinde, batıl bir inanışla şifa dağıttığına ve dilekleri gerçekleştirdiğine inanılan Öksürük deliğine gelenler dilek diledikten sonra taşa çivi çakıyor.

- Sivas'ın Hafik ilçesinde, batıl bir inanışla şifa dağıttığına ve dilekleri gerçekleştirdiğine inanılan Öksürük deliğine gelenler dilek diledikten sonra taşa çivi çakıyor.

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde bulunan Öksürük Deliğinin hem şifa dağıttığına hem de dilekleri gerçekleştirdiğine inanılıyor. Vatandaşlar taştaki deliğin içinden geçerek diş ağrısı ve öksürük gibi hastalıklarının iyileşmesini istiyor ve ardından taşa çivi çakıyor. Aynı zamanda dileklerinin gerçek olmasını isteyen vatandaşlarda dilek dileyip taşa çivi çakıyor. Dilekleri gerçekleşen ve hastalığı iyileşenler daha sonra köyün arka kısmında yüksek bir tepede bulunan ziyarete giderek adaklarını yerine getiriyor. Şifa dağıttığına inanılan Öksürük deliği il dışından gelen ziyaretçilerini de ağırlıyor. Taşa çivi çakmanın anlamının ise 'çivi gibi sağlam olmak' anlamına geldiği söyleniyor.

TAŞA ÇİVİ ÇAKIP ŞİFA DİLİYORLAR

Köy sakinlerinden Zafer Yıkılkan vatandaşların buraya gelerek şifa dilediklerini belirterek, "Şuan bulunduğumuz yer öksürük deliği .Büyüklerimizden gördüğümüz bildiğimiz öksürüğü olan kişi bu delikten geçip çivi çakarsa öksürüğü geçmiş oluyor. Niyet, dilek, sağlık, okulda başarı, işte başarı diliyorlar, dilekleri kabul olursa herkes buraya gelip kurbanını kesiyor, ziyaret var yukarıda oraya çıkılıyor, börek çörek, poğaça, simit dağıtılıyor insanlara. Hemen hemen her sene insanlar geliyor, yaz aylarında daha çok geliyorlar. Ziyaret edip şifa diliyorlar. Memnun olanlar var, öksürüğüm geçti diyen var, dileğim kabul oldu diyen var. Öksürük deliğine geldikleri zaman dileklerinin gerçekleşmesi için çivi çakıyorlar" dedi.

"ATALARDAN, DEDELERDEN DEVAM EDİYOR"

Osman Göktepe ise, "Ben ameliyat oldum İstanbul'da burada dilek diledim. Ağacın dibine kazan kurduk adak kesiyoruz. Burası ziyaretin kapısı, ziyarette yukarıda. Birisi bu kayanın başına çıktı, burayı dağıtacaktı, kayadan aşağı düştü, dağıtamadı böylece kaldı burası. Atalardan, dedelerden gördüğümüz aynı devam ediyor. Yıllardır insanlar gelir gider. Çivi çakmasının sebebi sağlam olacak" diye konuştu.

(Demet Karakuş - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı