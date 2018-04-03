Ilgın Ticaret Odası Seçimleri

Ilgın Ticaret Odasının meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimi yapıldı.

Odanın konferans salonundaki seçimlere, Ilgın Ticaret Odası Başkanı Vehbi Özlen, tek liste halinde katıldı.

Seçim sonrası gazetecilere açıklama yapan Özlen, organize sanayi bölgesinin bin an önce temelinin atılmasını hedeflediklerini söyledi.

Özlen, "Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Ilgın Ticaret Odası'nı layıkıyla düzgün bir hizmet anlayışıyla yönetmeye çalıştık. Hepimizin paydası bölge adına bir şeyler yapabilmek ve kazandırmaktır. Amacımız yeni dönemde de daha güzel projeleri devam ettirmek. Bu görevi bize layık gören başta üyelerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Göreve yeniden seçilen Başkan Özlen'in yeni meclis üyeleri Kaşif Eser, Mustafa Pala, Yunus Emre Can, Hasan Dinç, Zeki Gürbüz, Hasan Alp, Teoman Demir, Nail Beler, Abdulkerem Şahin, Hidayet Aktaş, Mustafa Topsakal ve Osman Karadeniz'den oluştu.

Başkan Özlen'e ilk "hayırlı olsun" ziyaretini Belediye Başkanı Mehmet Karahan gerçekleştirdi.