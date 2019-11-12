Ilgın Ticaret Odası "Sanayi" unvanını yeniden aldı

12.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:00

Ticaret Odası Başkanı Vehbi Özlen, Ilgın Ticaret Odası'nın, 45 yıl sonra tekrar "sanayi" unvanını aldığını açıkladı.



Özlen, oda binasındaki toplantıda, 1968'da ticaret ve sanayi odası olarak kurulan odadan, 1974'de sanayi ibaresinin kaldırıldığını belirtti.



Odanın, bugüne kadar ticaret odası olarak hizmet verdiğini anlatan Özlen, şunları kaydetti:

"2013 yılından beri hem Ilgın Organize Sanayi Bölgesi hem de Sanayi Odası olma konusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Odamızın kuruluşunun 51. yılında hem Organize Sanayi Bölgesi'nin resmi kuruluşunu hem de Sanayi unvanının geri alınmasını tamamladık. Gerek yönetimimiz gerekse de meclisimizle beraber yoğun bir çalışma ve iyi ilişkiler sonucunu hakkımız olan Sanayi unvanını geri kazandık. Artık sanayicimiz işlerini Konya'da değil odamızda görebilecek. Gerek üst kurulumuzla gerekse ikili ilişkiler içerisinde olduğumuz Konya'da faaliyet gösteren büyük odalarımızla bu konuya gerekli ağırlığı vererek Ilgın'ın İade-i İtibarını sağladık. Ilgın'ımıza hayırlı uğurlu olsun."

Özlen, bu konuda emek veren Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA