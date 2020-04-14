Ilgın STK'lerinden "Çavuşçu Gölü" açıklaması Ilgın Sivil Toplum Kuruluşları adına Konya Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER) Ilgın Temsilcisi Cihat Tapu, Çavuşçu Gölü'ne ilişkin açıklama yaptı.

Ilgın Sivil Toplum Kuruluşları adına Konya Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER) Ilgın Temsilcisi Cihat Tapu, Çavuşçu Gölü'ne ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşçu Gölü'nün yok olmayla karşı karşıya kaldığını belirten Tapu, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi faktörler nedeniyle eskisi kadar su gelmeyen göl havzasının bataklık haline geldiğini, doğal yaşamın tehlike altında olduğunu ve sıtma gibi hastalıklara da davetiye çıkarıldığını dile getirdi.

Tapu, vahşi sulama, buharlaşma, kaçak, sızıntı, kayıp ve diğer nedenlerle sulama sezonu sonunda canlıların yaşam hakkı olan yeterli suyun da gölde kalmadığını, bu durumun doğal yaşama büyük zarar verdiğini vurguladı.

Cihat Tapu, STK'ler olarak çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"Arazi toplulaştırmaları ile birlikte kapalı devre sulama sistemlerinin bir an önce hayata geçirilerek daha çok arazinin sulanması sağlanmalıdır. Doğal yaşam konusunda koordinasyon sağlanarak belirli birimlerce gölün minimum su seviyesi belirlenmelidir. Tarımsal sulama sezonu bittiği anda gölümüzde kalacak su, baştan net olarak öngörülerek kamuoyuna açıklanmalıdır. Ayrıca göle gelen kaynak yetersizliği konusunda da çevre havzalardan çalışma yapılarak Çavuşçu Gölü'ne kaynak aktarılması planlanmalıdır. Balık çeşitliliğinin artması ve yıllar önceki potansiyeline kavuşması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gölümüze Eğirdir'de örneği olan Su Ürünleri İstasyonu açılması için detaylı çalışmalar başlatılmalıdır."

Kaynak: AA