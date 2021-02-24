Ilgın Şeker Fabrikasında 125 bin ton şeker üretildi

Türkşeker, toplam üretilen 1 milyon 62 bin ton şekerin 125 bin tonunun Ilgın Şeker Fabrikasında üretildiğini duyurdu.

Türkşeker, toplam üretilen 1 milyon 62 bin ton şekerin 125 bin tonunun Ilgın Şeker Fabrikasında üretildiğini duyurdu.

Türkşeker'den yapılan açıklamada, "Türkşeker, 2020/21 kampanya döneminde tahsis edilen 935 bin ton şekerin tamamını üretmiş ve ayrıca 127 bin ton da ihraç amaçlı C şekeri üretmiştir. Toplam üretilen 1 milyon 62 bin ton şekerin 125 bin tonu Ilgın Şeker Fabrikasında üretilmiştir. Ilgın Şeker Fabrikası 2020/21 yılı kampanya döneminde 140 gün aralıksız üretim yapmış olup, yeni kampanya döneminde de üretimimiz devam edecektir. Ilgın Şeker Fabrikası'nın bulunduğu lokasyon ülkemizin en fazla pancar üretiminin yapıldığı bölgelerden biridir. Üretilen pancar fazla olduğu için her yıl komşu fabrikalara Ilgın fabrikasından pancar nakli yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada 28 Ocak 2021 tarihinde çıkan fırtınada pancarda bir zaiyatın olmadığı vurgulanarak şu bilgiler paylaşıldı:

"28 Ocak 2021 tarihinde şiddetli fırtınanın etkisiyle kireç ocağı kulesi zarar görmüştür. Söz konusu hasar fabrikanın bakım ve onarımla ilgili bir eksikliğinden değil zaman zaman hızı 110 km/saati bulan şiddetli rüzgardan kaynaklanmıştır. Yerinde yapılan teknik inceleme neticesinde, iş sağlığı ve güvenliği açısından kampanya süresinin öngörülenden 10-15 gün erken bitirilmesi kararlaştırılmıştır. İlgili tarihte pancarın yüzde 90'ı işlenmiş olup işlenmeyen pancar ise herhangi bir çürüme olmaksızın diğer fabrikalara nakledilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu