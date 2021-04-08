Ilgın Şeker Fabrikası Yeni Üretim Dönemine Hazırlanıyor
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Ilgın Şeker Fabrikası Yeni Üretim Dönemine Hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ilgın Şeker Fabrikası Yeni Üretim Dönemine Hazırlanıyor

2020/2021 döneminde 1 milyon tonun üzerinde şeker üreterek planlı üretime geçildikten sonraki tüm zamanların şeker üretim rekoruna imza atan Türkşeker'de yeni üretim dönemi için revizyon çalışmaları devam ediyor.

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2020/2021 döneminde 1 milyon tonun üzerinde şeker üreterek planlı üretime geçildikten sonraki tüm zamanların şeker üretim rekoruna imza atan Türkşeker'de yeni üretim dönemi için revizyon çalışmaları devam ediyor. Bu amaçla Ankara Makine Fabrikası'nda imalatı tamamlanan rafine ünitesinin blokları Ilgın Şeker Fabrikası'na sevk edildi. Blokların montajı hızlıca yapılarak rafine ünitesi kısa sürede yeni üretim dönemi için hazır hale getirilecek.

Öte yandan 2020/2021 döneminde 125 bin ton şeker üreterek şeker sektörüne önemli bir katkı sunan Ilgın Şeker Fabrikası'nın aşırı rüzgar nedeniyle hasar gören kireç ocağı bacalarının dış gövde saclarının imalatına Ankara Makine Fabrikası'nda başlandı. Mayıs ayının başında fabrikaya sevk edilmesi beklenen gövde saclarının montajına aynı hafta içinde başlanması planlanıyor. - ANKARA

Ilgın Şeker Fabrikası Yeni Üretim Dönemine Hazırlanıyor
Ilgın Şeker Fabrikası Yeni Üretim Dönemine Hazırlanıyor
Ilgın Şeker Fabrikası Yeni Üretim Dönemine Hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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