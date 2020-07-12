Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Konya Valiliği emrine alındı
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Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Konya Valiliği emrine alındı

Konya Valiliği, Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu'nun Valilik emrine alındığını ve Vali Yardımcısı Mehmet Aydın'ın geçici olarak Ilgın Kaymakamı olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Konya Valiliği emrine alındı
12.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:37

Konya Valiliği, Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu'nun Valilik emrine alındığını ve Vali Yardımcısı Mehmet Aydın'ın geçici olarak Ilgın Kaymakamı olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ilgın ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin ruhsatlandırdığı alandaki çalışmalara engel olan Çavuşçugöl Mahallesi'nin bir kısım sakininin dün kolluk kuvvetlerine mukavemet gösterdiği ve iki personeli yaraladığı anımsatıldı.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu'nun mahalle sakinleri ile toplantı yaptığı aktarılan açıklamada, bu sırada mahalle sakinlerinden bazılarının, topluluğu galeyana getirerek, devlet temsilcisine gösterilmemesi gereken tavır sergileyip bazı sözler sarf ettiği belirtildi.

Bu tahrikler karşısında istenmeyen bir sözün, Kaymakam Kadiroğlu tarafından sarf edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplulukta kolluk kuvvetlerine mukavemet eden, Kaymakam Kadiroğlu'na karşı tahrikte bulunan ve hakaret edenlerle ilgili gerekli işlemler başlatılmıştır. İstenmeyen bu hadiseden sonra Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Konya Valiliği emrine alınmıştır. Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın ise geçici olarak Ilgın Kaymakamı olarak görevlendirilmiştir."

Kaynak: AA

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