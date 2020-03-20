Ilgın Kaymakamı Kadiroğlu'ndan "cuma namazı" açıklaması Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu bazı dernek, vakıf ve özel yurtlar, kurslar ile bazı kurum ve kuruluşlarda cuma namazı kılınacağı şeklinde duyumlar alındığını belirterek bu konuda kurallara uymayanlar hakkında yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu bazı dernek, vakıf ve özel yurtlar, kurslar ile bazı kurum ve kuruluşlarda cuma namazı kılınacağı şeklinde duyumlar alındığını belirterek bu konuda kurallara uymayanlar hakkında yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Kadiroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplum sağlığını sağlamak adına geçici süreyle cuma namazlarının cemaatle kılınmayacağı duyurusunun ardından bazı vatandaşların cuma namazı kılmak için örgütlendiği duyumunu aldıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar gereği böyle bir duruma izin verilmeyeceğini ifade eden Kadiroğlu, şunları kaydetti:

"Bu kişi kurum ve kuruluşların yetkilileri sözlü olarak da uyarılacaktır. Bu uyarılara rağmen buna tevessül edenler hakkında gerekli kanuni işlemler derhal yapılacaktır. Konunun hassas ve provokasyona uygun olması ve basın yayın organlarında, sanal medyada çarpıtılarak aktarılmasına meydan vermemek için, her türlü tedbir alınarak, gerekirse görüntülü çekim yapılarak konu belgelendirilecektir. Bu tür binalarda gereği için zabıta tedbiri de alınacaktır. Alınan tedbirler tüm vatandaşlarımızın sağlığı içindir. Aksi hareket kul hakkına girdiği gibi vatandaşlarımızı kanuni yaptırımlarla da karşı karşıya bırakacaktır." dedi.

Kaynak: AA