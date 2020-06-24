Ilgın kaplıcalarında dezenfekte eğitimi
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Ilgın kaplıcalarında dezenfekte eğitimi

Ilgın İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçe merkezi ve mahallelerde yürütülen tarama faaliyetleri ile filyasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ilgın kaplıcalarında dezenfekte eğitimi
24.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:47

Ilgın İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçe merkezi ve mahallelerde yürütülen tarama faaliyetleri ile filyasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte hizmet vermeye başlayan Ilgın Kaplıcaları ve Ilgın Belediyesine ait Sahib Ata Termal Otel misafirlerini ağırlamaya devam ederken, bir taraftan da sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına titizlikle riayet ediyor.

Kaplıcalarda ve otelde düzenli olarak dezenfekte çalışması yapılıp, odalar en az 12 saat bekletildikten sonra misafirlere teslim ediliyor. Ayrıca düzenli olarak Ilgın İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kaplıca personeline eğitimler verilip, uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Kovid-19 salgının ilk ortaya çıktığı andan itibaren Ilgın Belediyesi olarak titizlikle yürüttükleri dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Ayrıca kaplıca bölgemizde hamamlarımızın ve otelimizin açılmasıyla birlikte hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin sağlığı için tüm kurallara dikkat ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür şimdiye kadar kaplıcalarımızda ve otelimizde Kovid-19 virüsüne rastlanmadı. Bu zorlu süreçte personelimiz gerek mesafe gerek maske gerekse hijyen kurallarına uyarak yoğun bir mesai harcıyor. İnşallah bu günleri kurallara uyarak birlikte atlatacağız. Misafirlerimiz kaplıcalarımıza gönül rahatlığıyla gelebilirler." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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