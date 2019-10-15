Ilgın Kaplıcaları tanıtım çalışmaları

15.10.2019 09:28

Ilgın Belediyesi 8 asılık Ilgın Kaplıcaları'nın tanıtımı için hazırlattığı "Şehr-i Şifa Ilgın Kaplıcaları" etiketlerini araçlara yapıştırıyor.

Ilgın Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi.

"Şehrimizin ve kaplıcalarımızın ismini her yerde duyurmak için hazırlanmış olan "Şehr-i Şifa Ilgın Kaplıcaları" araç stickerlarını belediyemiz çözüm masasından temin edebilirsiniz. Tüm hemşehrilerimizden destek bekliyoruz." denildi.



Hazırlanan stickerlarda Ilgın logosunun altında "Şehr-i Şifa Ilgın Kaplıcaları" yazısı yer alıyor.

Kaynak: AA