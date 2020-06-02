Ilgın Kaplıcaları 3 Haziran'da yeniden açılıyor Konya'nın Ilgın ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta kapanan Ilgın Kaplıcaları, 3 Haziran'da yeniden açılıyor.

Konya'nın Ilgın ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta kapanan Ilgın Kaplıcaları, 3 Haziran'da yeniden açılıyor.

Ilgın Belediyesi kaplıca bölgesinde yaptığı çevre düzenlenmesi ve yenileme çalışmalarının ardından dezenfekte işlemleri de yaparak misafirlerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, kentteki kaplıca suyunun kalitesinden bahsederek, "Kaplıcalarımızda yaptığımız yenileme çalışmaları ve 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine girmemizle, gerekli dezenfekte işlemlerimizi de yapıp kademeli olarak 3 Haziran itibariyle kaplıca severleri şifa kaynağı suyumuzla buluşturmaya hazırız. Öncelikli olarak hamamlarımızı ve özel aile havuzlarımızı açıp ilerleyen zamanda da tesislerimizin tamamıyla sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA