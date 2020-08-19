Ilgın jeotermal seracılığa hazırlanıyor Jeotermal kaynağını 8 asırdır şifa için kullanan Ilgın, bu kaynağını jeotermal seracılıkta kullanmak için hazırlıklara başladı.

Jeotermal kaynağını 8 asırdır şifa için kullanan Ilgın, bu kaynağını jeotermal seracılıkta kullanmak için hazırlıklara başladı.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, jeotermal kaynakların daha verimli kullanılması noktasında Jeotermal Seracılık Tesisi Projesi'nin önemli olduğunu belirtti.

Ilıca Mahallesinde 990.700 metrekare alanda Jeotermal Sera Tesisi'ni hayata geçireceklerini ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Tesis için ihtiyaç duyulan ısıtma enerjisinin jeotermal kaynaktan karşılanabilirliği açısından jeofizik etüt çalışmaları kapsamında; Karbondioksit ve Radon/Thoron Gaz ölçümleri ile Gravite ölçümleri, Rezistivite (DES) ölçümü ve AMT (Audio Manyetotellürik) ölçümü devam ediyor. Ankara İller Bankası Genel Müdürlüğünden gelen ekipler ile beraber alanda incelemelerde bulunduk. İnşallah turizmiyle ön plana çıkan şehrimizin jeotermal seracılıkta da ön plana çıkması için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: AA