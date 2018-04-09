Ilgın'ın İmar Planı Askı Süreci Devam Ediyor

Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Ilgın Belediyesi tarafından revize edilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli taslak imar planının bir aylık askı sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Başkan Karahan, yaptığı açıklamada, merkez mahalleleri içeren 1/1000 ölçekli imar planı revizyon çalışmalarının Ilgın Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak 5 Nisan 2018 tarihinde askıya çıkarıldığını hatırlattı.

Kanun gereği plan taslağının bir ay süreyle askıda kalacağını vurgulayan Karahan, 5 Mayıs 2018 tarihine kadar bu konuyla ilgili itiraz dilekçelerinin kabul edileceğini söyledi.

Ilgınlı vatandaşların mülkiyetlerindeki duruma bakarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuruda bulunarak itiraz edebileceğini belirten Karahan, askı sürecinin sona ermesinin ardından yapılan itirazların yeniden değerlendirilmek üzere Ilgın Belediyesi Meclisinde gündeme geleceğini kaydetti.

Hazırlanan ve askıya çıkarılan revizyon 1/1000 ölçekli taslak planda, kat adetleri, taban alan-yol genişliği ve çekme mesafeleri benzeri detayların görülebileceğini anlatan Karahan, şöyle konuştu:

"1/1000 ölçekli imar planı, 1/1000 onaylı haritalar üzerinde varsa kadastro durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, çeşitli bölgelerin yapı adalarını, düzenini, yoğunluğunu, uygulama etaplarını, esaslarını ve diğer tüm bilgileri detayları ile gösteren bir plandır. Çalışma çerçevesinde, plan notları incelenirken, yollarla ve yoğunlukla alakalı düzenlemeler de yapılmıştır."