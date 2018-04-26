Ilgın'dan Kısa Kısa

AK Parti Ilgın İlçe Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi yapıldı.

Ilgın Belediyesine ait Sahib Ata Termal Otel'in konferans ve kongre salonunda gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ali Erten, Belediye Başkanı Mehmet Karahan ve kadın kolları üyeleri ile partililer katıldı.

Tek listeyle gidilen kongrede Mariye Teke başkanlığa seçildi.

Teke, konuşmasında, bundan sonra seçim çalışmalarına hız vereceklerini belirterek, "Çalmadık kapı, dokunulmadık yürek bırakmayacağız. 24 Haziran'da yapılacak olan asrın seçimine kadar Ilgın'ın kadınları olarak aynı azim ve fedakarlıkla durmadan, yorulmadan çalışacağız." diye konuştu.

Ulu Cami restorasyon çalışmaları

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, restorasyonu devam eden Ulu Cami'yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilçede yapılan en önemli yatırımlardan birisinin Ulu Cami'nin restorasyonu olduğunu söyledi.

Sık sık çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldığını aktaran Karahan, şöyle konuştu:

"Restorasyon çalışmalarına hızlandırdığımız bu camimiz nasip olursa çok kısa bir süre içerisinde tekrar ibadete açılacak. Çarşı esnafımızla da alternatif ibadethane için görüş alışverişinde bulunduk. Esnafımızın ibadethane sorununu da yine en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız. Anlayışlarından dolayı tüm çarşı esnafımıza teşekkür ediyorum."