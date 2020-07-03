Ilgın'daki yangında bir evin müştemilatı kullanılamaz hale geldi Konya'nın Ilgın ilçesinde, bir evin müştemilatında çıkan yangın hasara neden oldu.

Konya'nın Ilgın ilçesinde, bir evin müştemilatında çıkan yangın hasara neden oldu. Şıhcarullah Mahallesi Lala Mustafa Paşa Külliyesi arkasındaki bir evin müştemilatında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, müştemilat kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA