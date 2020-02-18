Ilgın'da veliler yarışacak

18.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:08

Konya'nın Ilgın ilçesinde Cansu Şimşek Ortaokulu'nda veliler arasında kitap okuma yarışması düzenlenecek.

Yarışma sonuçlarına göre dereceye giren velilere altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

Konu hakkında bilgi veren Okul Müdürü Mücahit Uyanık yaptığı açıklamada, "Cansu Şimşek Ortaokulu olarak, Ilgınlı veliler arasında kitap okuma yarışması düzenliyoruz. Eğitim aileden başlar ve iyi model olan aileler çocuklarında olumlu etkiler bırakır. Bu nedenle hayati bir öneme sahip olan kitap okuma alışkanlığını hem ailelere hem de dolaylı olarak çocuklarımıza kazandırmak amacıyla Cansu Şimşek Ortaokulu ödüllü kitap okuma yarışması düzenliyoruz. Yapılacak olan sınav sonuçlarına göre dereceye giren veliler altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Haydi Ilgınlı veliler, eğitime katkı için sizleri ödüllü kitap okuma yarışmasına bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA