Ilgın'da uyuşturucu operasyonu
Ilgın ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Ilgın ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ilgın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camiatik Mahallesi Nevzat İspir Caddesi'nde uyuşturucu hap satıldığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, uyuşturucu hap sattığı iddia edilen B. N. ve N. M'yi takibe aldı. Ekipler, şüphelileri Halk Bankası kavşağında gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 62 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.