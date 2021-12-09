Ilgın'da Türk İslam Sanatı Kursları açıldı

Ilgın Belediyesi tarafından ilçede, aralarında Türk İslam Sanatları'nın da olduğu 12 çeşit kursun açıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen kursların tarihi Lala Mustafa Paşa Külliyesi Kültür Salonu'nda verildiği belirtildi.

İlk olarak fotoğrafçılık ve sinema üzerine verilecek kursları, Türk İslam sanatlarından tezhip, hüsn-i hat, geometrik desen tasarımı, kündekari, kalemişi, edirnekari, ahşap oyma, sedef kakma, naht, çini, vitray kursları takip edecek.

Eğitimlerine başlayan ve 25 kişiden oluşan ilk fotoğrafçılık ve sinema kursiyerlerine dersleri fotoğrafçılık eğitmeni Mustafa Bayram veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, kurslarla amaçlarının, Türk İslam sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Bu kurslar sonunda halkımıza yönelik sergiler açılacak, tarih ve kültürümüze bir nebze de olsa katkı sağlamış olacağız. Kursiyerlerimiz usta-çırak ilişkisi bağlamında ustaların rahle-i tedrisatında yani bir anlamda dizlerinin dibinde bu görkemli ve göz kamaştırıcı sanatları öğreneceklerdir. Fotoğrafçılık ve sinema alanında kursumuza katılacak fotoğrafseverlerle oluşturacağımız toplulukla belirli periyotlarda ilçe içerisinde ve ilçe dışında fotoğraf çekme etkinlikleri düzenleyip, Ilgın'a ait bir fotoğraf albümü yapmayı, ayrıca diğer alanlarda üretilen el sanatları ürünlerini hediyelik olarak tanıtım ve pazarlanmasını sağlamayı hedeflemekteyiz."

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri

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