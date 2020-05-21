Ilgın'da trafik kazası: 1 yaralı
Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
21.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:08
Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Çavuşcugöl yakınlarında, Mevlüt Ali Uçak idaresindeki 42 AF 042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada sürücü Uçak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Uçak, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA