Ilgın'da tayini çıkan hakime veda yemeği

11.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:18

Ilgın'da, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararnamesi ile görev yerleri değişen hakim Damla Kol Ekiz için veda yemeği düzenlendi.

Tarihi İstasyon Gar'da düzenlenen veda yemeğine savcılar, hakimler ile baroya kayıtlı avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.



Yemeğin ardından bir konuşma yapan Konya Barosu Ilgın Temsilcisi Avukat Ramazan Yetkin Özalp, görev yerleri değişen Asliye Hukuk Mahkemesi ve Sulh Ceza Mahkemesi hakimi Ekiz'e Ilgın'daki hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Programda, tayinleri çıkan hakime plaket ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.



Veda yemeği çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: AA