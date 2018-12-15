Ilgın'da Siyer-i Nebi Yarışması Yapıldı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ilgın Şubesi tarafından Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi.

Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen yarışmaya orta öğrenim düzeyindeki okullardan 300 öğrenci katıldı.

Yarışma hakkında açıklamada bulunan AGD Ilgın Temsilcisi Mustafa Akpınar, yarışmayı düzenli olarak her yıl yaptıklarını söyledi.

Akpınar, yarışmada amacın Hz. Muhammed'in hayatını genç nesillere doğru şekilde öğretmek olduğunu ifade ederek, "Peygamberimizin rehberliğinde mili ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesine vesile olmak bizim görevimizdir. Efendimizin nasıl yaşadığı, verdiği mücadeleler, Müslümanlığı ve güzel ahlakının bilinmesi lazım. Bu da bir Müslüman için çok önemli ve iman ettiği peygamberinin değer ve kıymetini hakkı ile takdir etmesini sağlayacaktır." dedi.

Yarışma sonuçları 31 Aralık gecesi düzenlenecek olan Mekke'nin Fethi programında açıklanacak.