Ilgın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Konya'nın Ilgın ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Camiatik Mahallesi eski hastane kavşağında, A.T. idaresindeki 42 RN 444 plakalı otomobil, S.A. yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA