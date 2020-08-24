Ilgın'da "Kudret Narı" deneme üretimi
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Ilgın'da "Kudret Narı" deneme üretimi

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir çiftçi, "Kudret Narı"nın deneme üretimine başladı.

Ilgın'da
24.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:42

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir çiftçi, "Kudret Narı"nın deneme üretimine başladı.

Birçok meyve ve sebzenin üretildiği ilçede, alternatif ürün arayışına giren çiftçi Süleyman Koç, alternatif ürün arayışıyla Muğla'nın Milas İlçesinden getirdiği kudret narı tohumlarını ekti.

Kudret narının, bazı hastalıklara yararlı geldiğini ve su istemediği için yetiştirilmesinin kolay olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti;

"Kudret narı genellikle Doğu Afrika, Hindistan ve Güney Amerika'da yetiştiriliyor. Yaptığımız araştırmalarda da ülkemizde son birkaç yıldır küçük çapta yetiştirilmeye başlandığını öğrendik. Bizim için yaşadığımız mahallemizin tarım arazileri taşlık ve kurak, bu arazilerde hububat ve bakliyat dışında çok az bir ürün çeşitliliğimiz var. Taşlık arazilerimizde yetişebilecek ürün yelpazesini genişletmek için alternatif ürün arayışına girdik. Muğla'dan, tohumları getirerek Avdan Mahallesindeki baba ocağımızın bahçesine ektik. Kudret narlarımız kısa sürede ilk meyvelerini verdi. Hedefimiz, bu yetiştirdiğimiz meyveler ile ilçemizde farkındalık oluşturmak ve farklı ürün yetiştiğini göstermek. İnşallah şifa deposu olarak adlandırılan Kudret narları ilçe çiftçilerimize ek gelir kaynağı olur."

Kudret narı, içeriğinde bolca vitamin, mineral, lif ve faydalı element bulunduran bir bitki olduğunda pek çok hastalığı önleyici, var olan rahatsızlıkları da tedavi edici şifalı bir bitkidir.

Özellikle mide, bağırsak gibi organlarla sindirim sisteminin sağlığını korumak için kudret narı tüketimi öneriliyor. Bunun yanında serbest radikallerle savaşacak antioksidanlar içermesi, kanserli hücre oluşumunu engelliyor, cilt sorunlarını önlüyor. Ayrıca karaciğer rahatsızlıklarının önlenmesi için de kudret narına başvurmanın faydalı olduğu düşünülüyor.

Kaynak: AA

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