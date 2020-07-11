Ilgın'da kamulaştırma istemeyen mahalleliler yol kapatma eylemi yaptı Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi'nde, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun (TKİ) mahalledeki bir sahada kömür üretim faaliyetlerinin devamı için alınan 'Acil Kamulaştırma Kararı'na, vatandaşlar yol kapatarak tepki gösterdi.

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi'nde, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun (TKİ) mahalledeki bir sahada kömür üretim faaliyetlerinin devamı için alınan 'Acil Kamulaştırma Kararı'na, vatandaşlar yol kapatarak tepki gösterdi. Çavuşcugöl Mahallesi'nde tarlalarının kamulaştırılmasını istemeyen mahalleliler, Çavuşcugöl-Tursunlu kara yolunu bir süre trafiğe kapattı. Aralarında yaşlı, çocuk ve kadınların da bulunduğu grup, bir süre slogan attı. Yolun trafiğe açılmasının ardından mahalle sakinleri, Çavuşcugöl mahalle meydanına giderek oturma eylemine başladı. Kaynak: AA