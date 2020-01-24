Ilgın'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - KONYA
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Ilgın'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - KONYA

Konya'nın Ilgın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

24.01.2020 09:19 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:20
Ilgın'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - KONYA

'nın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Kavşağında Hüseyin Şahin iadesindeki 42 VK 328 plakalı otomobil ile Mehmet Ertekin idaresindeki 42 P 0950 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Ertekin yaralandı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine Polis ve 112 Acil Yardım Ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ertekin, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ciddiyetini koruyan Ertekin, Konya'ya sevk edildi.

Kaza ili ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ilgın'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - KONYA
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