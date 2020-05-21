Ilgın'da ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım kartı Ilgın Belediyesi işbirliğiyle "Turan Koleji ile Paylaşmak" sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım kartları dağıtıldı.

Ilgın Belediyesi işbirliğiyle "Turan Koleji ile Paylaşmak" sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım kartları dağıtıldı.

Turan Koleji yetkilisi Buğra Turan, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ı makamında ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere yaptırılan sosyal yardım kartlarını teslim etti.

Hedeflerinin yardımlaşmanın ve paylaşmanın değerini ömür boyu ve her koşulda yaşatacak nesiller yetiştirerek geleceğe örnek olmak olduğunu aktaran Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Turan Koleji ile Paylaşmak, sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelerimiz için sosyal sorumluluk projesi başlattık. Hedefimiz, yardımlaşmanın ve paylaşmanın değerini ömür boyu ve her koşulda yaşatacak nesiller yetiştirerek geleceğe örnek olmaktır. Ilgın Belediyesi iş birliğinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere sosyal yardım kartları düzenledik. Ülke olarak geçirdiğimiz bu zorlu günlerde ayrı sofralardayız ama müşterek gönüllerdeyiz. Vakit; paylaşarak vuslata, bayrama ulaşma vaktidir. Turan Koleji ile paylaşmak çok güzeldir."

Ilgın Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "yeni eğitim ve öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak olan Turan Koleji ile birlikte yürüttüğümüz 'Turan Koleji ile Paylaşmak' sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimize gerekli olan yardımlarımızı ulaştırdık. Ramazan berekettir, paylaşmaktır, kardeşliktir. Allah yapılan yardımları kabul etsin" denildi.

Kaynak: AA