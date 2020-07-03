Ilgın'da hububat ekili alan yangında zarar gördü Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan yangında, hububat ekili alan zarar gördü.

Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan yangında, hububat ekili alan zarar gördü.

Sahibata Mahallesi'ndeki hububat ekili tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, diğer ekili tarlalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: AA