Ilgın'da hayvan pazarındaki şap karantinası sona erdi

23.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:44

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaklaşık 2 ay önce tespit edilen şap hastalığı nedeniyle karantina uygulanan canlı hayvan pazarı, yeniden küçükbaş ve büyükbaş hayvan giriş ve çıkışlarına açıldı.

Ilgın Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin canlı hayvan pazarında uygulanan şap karantinasının sona erdiğini belirtti.

Kapatılan pazarın yeniden açıldığını dile getiren Kara, şunları kaydetti:

"13 Aralık'ta Esentepe Mahallesi'nde bir üreticinin işletmesinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle Ilgın Hayvan Pazarı hayvan giriş ve çıkışlarına kapatılmıştı. Ilgın Tarım ve Orman Müdürlüğünün hastalığın kontrol altına alınarak, söndürüldüğünü açıklaması üzerine pazarın tekrar hayvan giriş ve çıkışına açılması uygun görülmüştür. Bu durum, üreticilerimiz ve esnafımız tarafından sevinçle karşılanmıştır. Ilgın Ziraat Odası olarak yetiştirici ve esnafımıza hayırlı, bereketli kazançlar dilerim."

Kaynak: AA