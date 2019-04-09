Ilgın'da Fidan Dikimi

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilciliği 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilciliği'nin programı kapsamında yetim çocuklar ve vatandaşlar fidan dikti.



İHH Ilgın Temsilcisi Abdullah Yağcı Ilgın ilçesi Çavuşcugölü yolundaki Yetim Hatıra Ormanı alanında düzenlenen etkinlikte yetimlerin keyifli saatler geçirdiğini söyledi.



Yetimlere doğa sevgisi aşılamak ve insanlığa faydalı işler yapma şuuru kazandırmak için toplandıklarını aktaran Yağcı, "Yetim çocuklarımız gönüllüler ve öğrenciler burada. Kalabalık bir aile olarak 500 fidanı dualarla toprakla buluşturduk. Bu yıl 2'incisi yaptığımız bu programı, doğanın yenilenmesi için burada yetim yavrularımızla gerçekleştiriyoruz. İnsanların yeşille bezenmiş bir doğada yaşaması için bu fidan dikimi etkinliği önemli." diye konuştu.



Yağcı, yetimlerin kendilerini fidan gibi hayal ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Nasıl bir fidan büyüyüp ağaç olunca insanlığa hizmet veriyorsa bu yetimlerimiz de en güzel şekilde yetişip insanlığın hayrına olan işleri yapacaklardır. İnşallah yetimlerimiz onlara verdiğimiz emeklerle büyüyecekler. Bu işler birer eğitimdir. Fidan dikmek bu eğitimin bir parçasıdır. Bu yavrularımız da doğa sevgisi kazanıyor. İnsana hizmet etme, faydalı ve hayırlı işlerle uğraşma alışkanlığı kazanacaklar. Bu yavrularımız, sokak çocuğu olmayacak. Ülkesine, ailesine ve çevresine hayırlı faydalı bireyler olarak yetişecek."

Programa, Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Ilgın Tügva Temsilcisi Ramazan Yağcı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA