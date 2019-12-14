Ilgın'da ev yangını: 4 yaralı
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Ilgın'da ev yangını: 4 yaralı

Ilgın'da üç katlı bir evin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

14.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:18
Ilgın'da ev yangını: 4 yaralı

'da üç katlı bir evin zemin katında çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.

Behlülbey Mahallesi Abdulhamid Anaokulu arkasındaki üç katlı bir evin zemin katında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu , polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, evde hasar meydana geldi.


Yangında çıkan dumandan etkilenen 3 kişi Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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