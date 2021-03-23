Ilgın'da ekoturizm alanına fidan dikildi

Ilgın Belediyesi tarafından projelendirilen ekoturizm alanında çevre düzenleme çalışmaları hızla devam ederken Orman Haftası dolayısıyla ağaçlandırma işlemlerine başlandı.

Ilgın Belediyesi tarafından projelendirilen ekoturizm alanında çevre düzenleme çalışmaları hızla devam ederken Orman Haftası dolayısıyla ağaçlandırma işlemlerine başlandı.

???????Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 258 bin metrekare alanda hazırlanan ekoturizm ve mesire alanı projesinin devam ettiğini belirtti.

Ekoturizm alanına dikilecek olan 1500 fidanın toprakla buluşturulmasına başlandığını ifade eden Ertaş, "İçerisinde kütüphane, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, macera parkı, mini amfi, seyir terasları, mesire ve yürüyüş alanları bulunan projemiz tamamlandığında hemşehrilerimizin sosyal aktivitelerini yapabileceği geniş kapsamlı bir mesire alanı oluşturmuş olacağız. Ayrıca Esentepe Mahallesi Baltapınar mevkisindeki Şehitler Parkı'mızla şuan bulunduğumuz ekoturizm alanını birbirine bağlayan 5 kilometre dağ yürüyüş parkurunun çalışmalarına en kısa sürede başlayacağız." diye konuştu.

Programa Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat