Ilgın'da bir mahallede toplu faaliyet, gösteri, nişan ve düğün organizasyon gibi etkinlikler... Konya'nın Ilgın ilçesi Çiğil Mahallesi'nde her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığı duyuruldu.

Konya'nın Ilgın ilçesi Çiğil Mahallesi'nde her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığı duyuruldu.

Alınan bilgiye göre, mahallede yapılan testlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rastlandı.

Bunun üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu mahallede toplu olarak yapılabilecek olan tüm faaliyetlerin ikinci bir emre kadar durdurulmasına ve vatandaşların toplu olarak bulunduğu mekanların kapatılmasına karar verdi.

Mahallede hoparlörlerden yapılan anonslarla da vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları istendi.

Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Can, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Bu kısıtlama süreci kapsamında vatandaşlarımızın kurallara dikkatli bir şekilde uymaları mecbur kalmadıkları sürece evlerinden dışarıya çıkmamaları, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları önemle rica olunur. Bunun yanında Çiğil mahallemizde faaliyet göstermekte olan kahvehaneler, çay ocakları kısıtlama süresince kapalıdır. Lokanta, pastane, köfteci ve fırın işletmeleri evlere servis şeklinde çalışacak olup diğer bütün işyerleri kurallara uymak suretle açıktır. Vatandaşlarımız ihtiyaçlarını açık olan yerlerden yapacaktır. Sağlıklı ve huzurlu günlere kavuşmak dileği ile hepimize geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Öte yandan Eldeş Mahallesi'nde uygulanan karantina tedbirlerinin halen davam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA