Ilgın'da bayrak kampanyası

10.10.2019 12:02

Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Can, oda olarak "Barış Pıbarı Harekatı'na destek için vatandaşlara bayrak dağıttıklarını bildirdi.

Başkan Can, yaptığı yazılı açıklamada "Barış Pınarı Harekatı"na destek amacıyla bayrak asma kampanyası başlattıklarını aktardı.



Açıklamada, "Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na ve kahraman Mehmetçiğimize destek amacıyla milli birlik ve beraberliğimizin simgesi olan şanlı Türk Bayrağımızı Ilgın'da ev ve iş yerlerimize asmaya davet ediyorum. Haydi llgın farkını göster." denildi.

Kaynak: AA