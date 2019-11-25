Ilgın'da 3 bin fidan toprakla buluşturuldu
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Ilgın'da 3 bin fidan toprakla buluşturuldu

Konya'nın Ilgın ilçesinde, Kaleköy Mahalle Muhtarlığı tarafından 3 bin ceviz ve badem ağcı dikildi.

25.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:06
Ilgın'da 3 bin fidan toprakla buluşturuldu

'nın ilçesinde, Kaleköy Mahalle Muhtarlığı tarafından 3 bin ceviz ve badem ağcı dikildi.

Mahalle girişine dikimi gerçekleştirilen fidan dikiminde konuşan Ilgın Kaymakamı Yunus , "Fidan dikimi seferberliği başlatan muhtarımız ve vatandaşlarımızı takdir ediyor, yeşile önem veren bu çalışmalarının ilçemiz diğer mahallelere de örnek olmasını diliyorum." dedi.

İlçe Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ise "İlçemiz Kaleköy Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinlerinin tedarik ettiği badem fidesi ve çeşitli fidanları Kaymakamımız Yunus Fatih Kadiroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vehbi Özlen ve Kaleköy mahalle sakinleri ile beraber fidanların dikimini gerçekleştirdik. Dikilen fidanların geleceğe nefes olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Hacı Emin Karataş, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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