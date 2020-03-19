Ilgın Canlı Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı Ilgın Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Ilgın Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Ilgın Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlarımızın can güvenliği ve salahiyeti açısından belediyemiz Canlı Hayvan Pazarı geçici bir süreliğine kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA