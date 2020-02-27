Ilgın Belediyesinin kültür sanat kursları

27.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:52

Ilgın Belediyesi ilerleyen yıllarda Ilgın'ın sosyal ve kültürel yaşamına doğrudan katkı sunacak altı branş üzerinden eğitimlere başladı.

Her yaştan vatandaşın katıldığı, yeteneklerini keşfettiği veya var olan yeteneklerini geliştirebildiği kurs ve etkinlikler yıl boyunca devam edecek şekilde planlandı.

Eğitimler sonunda mutlaka bir ürün elde etmeye yönelik çalışmaların yapıldığını belirtilen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, "Kültür ve sanat Atölyelerimiz kapsamında halk oyunları, Türk Halk Müziği, Yazarlık, Diksiyon, Fotoğrafçılık ve Doğa Sporları olmak üzere altı dalda açmış olduğumuz kurslarda eğitimlerimiz başladı. Yaklaşık 200 vatandaşımızın katıldığı kurslarda ekip ruhu ve birlikte iş yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesini hedeflemekteyiz. Diğer bir amacımız ise eğitim sonunda ortaya çıkacak olan ürünlerle ulusal ve uluslararası programlarda şehrimizi en güzel şekilde temsil etmektir. Bu güzel topluluğa dahil olan ve gecesiyle gündüzüyle bizlerle beraber olup eğitim olan vatandaşlarımıza ve eğitim veren hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA