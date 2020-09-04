Ilgın Belediyesinden eğitime destek Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte ilçe genelinde tüm okullarda çevre temizliği başlatan Ilgın Belediyesi ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda detaylı çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte ilçe genelinde tüm okullarda çevre temizliği başlatan Ilgın Belediyesi ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda detaylı çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalarda gerekli temizlik, çim biçme ve bahçe düzenleme işlemleri yapıldıktan sonra bahçeler dezenfekte ediliyor.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, her fırsatta eğitime ve geleceği temsil eden çocuklara destek olmaya devam ettiklerini dile getirerek, 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesi yapılan tespitler doğrultusunda belediye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda okullarını kullanabilmeleri amacıyla çevre temizliği gerçekleştirdiklerini belirten Ertaş, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı andan itibaren şehrimizde titizlikle yürüttüğümüz dezenfekte çalışmalarına, okulların açılmasıyla birlikte sınıfları ve bahçeleri de ekleyerek devam ediyoruz. Tüm okullarımızı özenle dezenfekte ediyoruz. Ilgın Belediyesi olarak eğitim ve öğretime her türlü desteği verme gayretindeyiz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların geleceği için çalışıyoruz. Onların en iyi şekilde yetişmesini istiyoruz. Ülkemizin geleceğini emin ellere teslim etmek amacıyla desteklerimizi sürdürüyoruz ve bundan sonra da sürdüreceğiz."

Kaynak: AA