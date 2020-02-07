Ilgın Belediyesinden "Çek Gönder" uygulaması

07.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:50

Ilgın Belediyesi şeffaf belediyecilik anlayışı ile başlattığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Ilgın Belediyesinde yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce ihaleleri canlı olarak yayınlayan ve doğrudan temin alım mektuplarını kurumsal resmi web sayfasında yayınlayan Ilgın Belediyesi, hayata geçirdiği 'Ilgın Belediyesi Çek Gönder' adındaki mobil uygulamasıyla teknolojik yenilikleri vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Mobil marketlerde "Ilgın Belediyesi Çek Gönder" adında yapılacak aramalar sonucunda telefon ve tabletlere indirilebilen uygulama ile vatandaşların, diledikleri yerden talep gönderebileceği ve taleplerini sorgulayabileceği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca mobil uygulama sayesinde ihale duyurularının, vefat ilanlarının, nöbetçi eczane, hava durumu ve Ilgın Belediyesi tarafından yapılan tüm ilanların, bildirim olarak cihazlara gönderileceği aktarıldı.

Kaynak: AA