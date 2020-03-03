Ilgın Belediyesinde afetlere karşı arama kurtarma timi kuruldu

03.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:18

Deprem, çığ ve sel gibi doğal afetlere hazırlıklı olunması için Ilgın Belediyesi bünyesinde arama kurtarma timi kuruldu.

Kurulan tim, hem bölgedeki doğal afetlere müdahale edebilecek hem de AFAD koordinasyonunda ülkenin değişik yerlerinde meydana gelebilecek afetlere karşı görev alabilecek yetenek ve kabiliyette olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, "Amacımız, deprem açısından riskli bölgede bulunan ilçemizde, olası afetlerde ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan arama kurtarma ve insani yardım konularında hazırlık yapmaktır." açıklamasında bulundu.

Belediye personelinden oluşturacakları arama kurtarma timinin yanı sıre vatandaşlardan da gönüllülük esasına göre bir ekip kuracaklarını ve bu amaçla Doğa Sporları Topluluğunu oluşturduklarını aktaran Ertaş, bu timler sayesinde sadece doğal afetlerde değil ilçede ihtiyaç duyulan her alanda arama kurtarma faaliyetinin yapılabileceğini belirtti.

Kaynak: AA