Ilgın Belediyesi'nden tapu kolaylığı
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Ilgın Belediyesi'nden tapu kolaylığı

Ilgın Belediyesi'nden tapu kolaylığı
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Ilgın Belediyesi, emlak alım ve satım işlemlerinde Tapu Müdürlüğünce vatandaşlardan talep edilen "Emlak Rayiç Bedelleri" işlemlerini yeni bir yazılımla Ilgın Tapu Müdürlüğüne elektronik ortamda sundu.

Ilgın Belediyesi, emlak alım ve satım işlemlerinde Tapu Müdürlüğünce vatandaşlardan talep edilen "Emlak Rayiç Bedelleri" işlemlerini yeni bir yazılımla Ilgın Tapu Müdürlüğüne elektronik ortamda sundu.

Ilgın Beledisinden yapılan açıklamada, Ilgın Belediyesi ve Ilgın Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile işlem sürelerinin kısılacağı, işlem yoğunluğunun azalacağı, verimliliğin artacağı, elektronik ortamda hızlı ve güvenilir hizmet sunularak zaman kaybının önüne geçileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hayata geçirdiğimiz ve geçirmeyi planladığımız her projemizde vatandaş odaklı hizmet bilinciyle hareket ediyoruz. Pandemi sürecinde teknolojik alt yapımıza önemli yatırımlar yaparak vatandaşlarımızın taleplerini ve işlemlerini online olarak yapmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bugün itibariyle hayata geçirdiğimiz yeni projemizle birlikte vatandaşlarımız Ilgın Tapu Müdürlüğümüzden 'Elektronik Ortamda Emlak Rayiç Değerlerini' alabilecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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