Ilgın Belediyesi'nden 19 Mayıs kompozisyon yarışması Ilgın Belediyesi tarafından gençlere yönelik "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" kapsamında Ilgın konulu kompozisyon yarışması düzenleniyor.

Ilgın Belediyesi tarafından gençlere yönelik "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" kapsamında Ilgın konulu kompozisyon yarışması düzenleniyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklar için hazırlanan etkinlik ve çekilişlerle öğrencileri sürpriz hediyeler ile buluşturan Ilgın Belediyesi, gençler için bir yarışma düzenledi.

Yarışmada Ilgın teması üzerinde durularak kompozisyon hazırlayacak olan gençlerden dereceye giren 3 kişiye bisiklet hediye edilecek. Ayrıca yarışmaya katılan gençlerin hepsine kitap hediye edilecek.

Ilgın Temalı Kompozisyon Yarışması'nda yazılan kompozisyonlar 0(543) 575 2882 numaralı whatsapp hattına gönderilecek. Kompozisyon yarışması 27 Mayıs Çarşamba günü saat 19.19'da son bulacak.

Kaynak: AA