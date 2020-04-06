Ilgın Belediyesi kapalı sebze pazarına dezenfeksiyon tüneli kurdu Ilgın Belediyesi, kapalı sebze pazarına dezenfeksiyon tüneli kurdu.

Ilgın Belediyesi, kapalı sebze pazarına dezenfeksiyon tüneli kurdu.

Pazara giren vatandaşların ilk olarak ateşi kontrol edilip dezenfekte tünelinden pazara giriş yapmaları sağlanıyor. Ayrıca pazar alanında esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtılıyor.

Korona virüsün yayılmasının önlenmesi ve vatandaşların sağlığının korunması için alınan tedbirleri, ilk günden itibaren yoğun bir şekilde uyguladıklarını belirten Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, ilçe genelinde de yoğun bir dezenfekte işlemi yürüttüklerini söyledi.

Başkan Ertaş, "Bizim için hemşehrilerimizin sağlığı çok önemli. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Hemşehrilerimden de kendi sağlıkları için tüm bu önlemlere ve kurallara uymalarını rica ediyorum. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın ve aldığımız tedbirlere uyun. Bu hepimizin mücadelesi. İnşallah hep birlikte bu işin üstesinden geleceğiz." dedi.

Kaynak: AA