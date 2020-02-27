Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan Regaib Kandili mesajı

27.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:12

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ertaş, mesajında, mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili'nin tüm İslam alemine birlik, beraberlik, sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

Regaip Kandili'nin insanları birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, insanoğlunun gönül dünyasının da aydınlanmasına vesile olan mübarek bir gece olduğuna dikkat çeken Ertaş, şunları kaydetti:

"Üç ayların da başlangıcı olan Regaib Kandili, insanoğlu için manevi bir fırsattır. Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edildiği bu müstesna geceyi bir kez daha hep birlikte eda etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve dayanışmaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu mübarek günlerde insani ve ahlaki değerlerimizin de yaygınlaşmasına çaba göstermeliyiz. Bu düşüncelerle tüm hemşehrilerimin mübarek Regaib Kandili'ni kutlar, bu kutlu gecenin insanlığa ve tüm İslam alemine huzur, barış ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim."

Kaynak: AA