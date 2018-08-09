Ilgın Asem'de 450 Öğrenciye Kur'an Eğitimi Verildi

Ilgın ilçesinde, büyükşehir belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile, Sanat ve Eğitim Merkezinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi ursundan 450 öğrencinin yararlandığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Ilgın'daki Aile, Sanat ve Eğitim Merkezinde (ASEM) düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi kurs programına devam eden öğrenciler için Kur'an-ı Kerim'e geçiş etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklara Kur'an-ı Kerim'e Geçme Belgeleri, Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan ve ASEM yetkililerince verildi.

ASEM Yöneticisi Neslihan Aydın, yaptığı açıklamada, 14 öğretici ve öğretmenin görev aldığı yaz kurslarında, öğrencilere eğlenerek öğrenme metoduyla eğitim verildiğini belirtti.

Milli ve manevi değerlere sahip gençlerin yetişmesini hedefleyen yaz kurslarına katılan 450 öğrenciye unutulmaz bir yaz tatili ve eğitimi yaşattıklarını ifade eder Aydın, "Öğrencilerimiz, Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra okçuluk, masa tenisi, voleybol, step, yüzme, aerobik, ahşap boyama, ebru sanatı, takı tasarımı gibi eğitimler de verildi." dedi.