Ilgın Adliyesi'nde yeni tip koronavirüs önlemi Ilgın Adalet Sarayı, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için dezenfekte edildi.

Ilgın Adalet Sarayı, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için dezenfekte edildi.

Adliyede duruşma salonlarından, hakim ve savcı odalarına kadar binanın her yerinde ilaçlı su ile dezenfekte çalışması yapıldı.

Adliye personeli, bina girişinde vatandaşları kolonya ile karşılarken, kapı kolları, tuvaletler ve koridorlar da sürekli dezenfekte edildi.

Vatandaşlar, alınan tedbirlerden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA