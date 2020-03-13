Ilgın Adliyesi'nde yeni tip koronavirüs önlemi
Ilgın Adalet Sarayı, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için dezenfekte edildi.
13.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:24
Ilgın Adalet Sarayı, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için dezenfekte edildi.
Adliyede duruşma salonlarından, hakim ve savcı odalarına kadar binanın her yerinde ilaçlı su ile dezenfekte çalışması yapıldı.
Adliye personeli, bina girişinde vatandaşları kolonya ile karşılarken, kapı kolları, tuvaletler ve koridorlar da sürekli dezenfekte edildi.
Vatandaşlar, alınan tedbirlerden dolayı yetkililere teşekkür etti.
Kaynak: AA