"İlgi alanlarınıza göre online eğitimlere katılın"

Uzaktan eğitimle derslere devam eden öğrenciler bu yıl dijital karnelerini alarak üç haftalık ara tatile başladı. Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan, tatili verimli ve keyifli geçirmek için doğru planlamanın önemine dikkat çekerek, öğrencilere önerilerde bulundu. Aslan, "Dijitalleşme sayesinde artık yurt dışından bir kaynağa ya da başka şehirdeki bir kaynağa kolaylıkla ulaşabiliyoruz. İlgi alanlarınıza göre online eğitimlere katılın" dedi.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Bu yıl uzaktan eğitimle derslere devam eden öğrenciler için 22 Ocak itibariyle başlayan ara tatil, 15 Şubat tarihinde son bulacak. Yaklaşık 3 haftalık tatili verimli ve keyifli geçirmek için doğru planlamanın önemine vurgu yapan Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Tatilin olmazsa olmazları arasında kitap okumanın olduğunu söyleyen Aslan, "Her gün kitap okumak gerekiyor çünkü kitap okumak; okuduğunu anlama becerisini, muhakeme ve analiz yapma becerisini geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

SOSYALLEŞİLECEK ORTAM YARATIN; YÜRÜYÜŞ VE SPOR YAPIN

Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyalleşme ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Aslan, "Uzun süre evlerde kaldık, öğrenciler dijital eğitim nedeniyle bilgisayar başında arkadaşlarından uzak kaldılar. Anne ve babaların öğrencilerin arkadaşlarıyla bir arada olabilecekleri; sosyal mesafe, hijyen gibi kurallara dikkat ederek arkadaşlarıyla sosyalleşebileceği ortamlar yaratmaları gerekmektedir. Fiziksel etkinliklerden de uzak kaldık. Öğrencilerin dışarı çıkma izin saatleri içerisinde mutlaka açık havada yürüyüş ve spor yapmalarını öneriyoruz. Mümkünse anne ve babalarıyla birlikte keyifli vakitler geçirebilirler" diye konuştu.

EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILIN

Dijital eğitimin aynı zamanda birçok şeyi de kolaylaştırdığına vurgu yapan Aslan, "Dijitalleşme sayesinde artık yurt dışından bir kaynağa ya da başka şehirdeki bir kaynağa kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu yüzden öğrencilerimize tavsiyem kendi ilgileri doğrultusunda, sanat, spor, bilim gibi alanlarda eğitim ve sertifika programlarına katılabilirler. Bu eğitimlerle de öğrenciler kendilerini geliştirebilir" ifadelerini kullandı.

EV İŞLERİNDE SORUMLULUK ALIN

Aslan, öğrencilerin ev işlerinde de sorumluk alması gerektiğini belirterek, "Öğrenciler aileleriyle evlerinde daha çok vakit geçiriyorlar. Ev işlerinde sorumluluk almalarını istiyoruz. Öz düzenleme becerilerinin gelişmesi anlamında aileyle birlikte paylaşım yapmak oldukça önemli" dedi.

KONU EKSİKLERİNİ TEKRAR EDİN!

Öğrencilerin ilk dönemde işlenen konuları unutmaması ve eksiklikleri de tamamlayabilmesi için konu tekrarı yapmaları gerektiğini belirten Aslan, "İlk dönem işlenen konular ile bu süreyi doğru değerlendirmek gerekiyor. Öğrencinin konu eksiği varsa bunu tekrar edebilir, eksiklerini tamamlayabilir, soru çözüp konu tekrarı yapabilir. Böylece ikinci döneme sağlıklı bir şekilde eksikliklerini tamamlayarak başlamış olurlar" ifadelerini kullandı.

SINAV GRUBUNA YÜZ YÜZE EĞİTİM AVANTAJI; BOL BOL DENEME ÇÖZÜN

8 ve 12'nci sınıf sınav gruplarında yüz yüze eğitim onayının çıktığını ve yüz yüze eğitimin başladığını hatırlatan Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Haziran ayında LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için çok büyük bir fırsat. Öğretmenleriyle, okul arkadaşlarıyla yüz yüze sınıf ortamında ders işliyorlar. Düzenli olarak eksiklikleri için öğretmenleriyle çalışma fırsatları var. Test çözmelerini ve deneme yapmalarını öneriyoruz. Çünkü öğrenci bir deneme sınavına girdikten sonra kendi eksiğini en net şekilde görebilecek ve röntgenini çekmiş olacak. Denemeleri mutlaka gerçek sınav saati ve süresiyle birlikte yapmalılar. Zaman yönetiminin gelişmesi açısından da bu oldukça önemli. 3 haftalık bir tatil çabuk geçecek, keyifli ve verimli geçmesini diliyorum. Pandemiyle birlikte öğretmenlerimiz de yoğun çalıştılar, hepsine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı