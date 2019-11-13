Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesisleri kiraya verilecek

13.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:18

Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Tesisleri'nin kiraya verilmesi kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurduntepe Kayak Tesisleri'nin kiralanmasına ilişkin Kastamonu İl Encümeni Başkanlığının kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre Yurduntepe Kayak Tesisleri, yatırım ve genel giderler (16 milyon 242 bin lira) kiracıya ait olmak üzere ilk 5 yıl için aylık 7 bin 500 liradan yıllık 90 bin lira, ikinci 5 yıl için aylık 15 bin liradan yıllık 180 bin lira, son 7 yıl için de aylık 30 bin liradan yıllık 360 bin lira olmak üzere 17 yıllığına muhammen bedeli 3 milyon 870 bin liradan ihaleye çıkarıldı.

Kastamonu Valilik Binası Toplantı Salonu'nda 26 Kasım'da gerçekleştirilecek ihalenin şartnamesi İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai saatleri içinde alınabilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin istenen evraklarla en geç 25 Kasım mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: AA