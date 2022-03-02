KASTAMONU - Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezini bu kez ilçede eğitim gören öğrenciler doldurdu

KASTAMONU (AA) - Karadeniz'in kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi, ilçedeki öğrencileri misafir etti.

Kastamonu Valiliğinin destekleri, Seydiler Kaymakamlığı ve ilçedeki yardımsever vatandaşların yardımları ile Seydiler Seyid Zülfikar Mahmut Naim Karaman İmam Hatip Ortaokulundan yaklaşık 200 öğrenci kayak merkezinde telesiyeje bindi, kızakla kayıp kar topu oynadı.

Gönüllerince eğlenen öğrencilere, Seydiler Kaymakamı Cihat Abukan da poşetle öğrencilerle birlikte kayarak ortak oldu.

Kaymakam Cihat Abukan, AA muhabirine, çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, çocukların mutluluğuna şahitlik ettiklerini ifade etti. Abukan, "Sayın Valimizin destekleri ile öğrencilerimizi Ilgaz'a getirdik. Çocuklarımız burada telesiyeje bindi, kızakla kaydı, doyasıya eğlendiler. Yardımsever vatandaşlarımız ve ilçedeki kurumlarımızın destekleri ile böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

Seydiler Seyyid Zülfikar Vakfı Başkanı Hüseyin Akpınar, öğrencilerin Ilgaz'ı çok sevdiğini söyledi, "Valimiz, Kaymakamımızın müsaadesiyle yavrularımızı kayak merkezini görmeleri için getirdik. Güzelce eğlendiler, mutlu oldular." diye konuştu.

Öğrencilerden Abdulhamid İlgin de "Kaymakamımızın hazırladığı Ilgaz programına katıldık. Kaydık, telesiyeje bindik, çok güzel bir gündü. Ben Ilgaz'a daha önce gelmiştim ama aramızda gelmeyenler vardı. Gelmeyen arkadaşlarımız için çok güzel oldu. Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir gün yaşadık bugün." ifadelerini kullandı.